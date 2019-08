Rivaal McGregor maakt comeback

De twee weltergewichten vormen het co-main event. De titelpartij tussen zwaargewichten Daniel Cormier en Stipe Miocic vormt het hoofdgerecht in het Californische Anaheim.

De 34-jarige Diaz kwam voor het laatst in actie in augustus 2016, toen hij een rematch met zijn grote rivaal Conor McGregor op punten verloor. Een half jaar eerder had hij de Ier door middel van een nekklem nog verslagen.

Tussen de twee gevechten door liepen de gemoederen tussen beide vechtersbazen meerdere malen hoog op. Het ’hoogtepunt’ was een persconferentie waarbij de twee elkaar met waterflesjes en blikken energiedrank bekogelden.

De twee partijen met de wereldberoemde McGregor leverden Diaz plotsklaps de roem op die hem naar eigen zeggen al veel eerder had moeten toekomen. Al jarenlang was hij een gevreesde vechter, maar werd hij niet voldoende gewaardeerd, zo vond hij. Met name financieel.

Ondanks verwoede pogingen van UFC-president Dana White weigerde Diaz na zijn twee money fights met McGregor drie jaar lang zijn rentree te maken. Eigenlijk was hij alleen geïnteresseerd in een derde gevecht met The Notorious, die echter liever uitstapjes maakte naar een andere gewichtsklassse en het boksen.

Met Pettis treft Diaz een voormalig kampioen in het lichtgewicht. Showtime, zoals de bijnaam van zijn tegenstander toepasselijk luidt, is bovendien een spectaculaire vechter, die op regelmatige basis bonussen verdient met zijn flashy technieken.

Pettis maakte in maart van dit jaar zijn debuut als weltergewicht en maakte grote indruk door Stephen’Wonderboy’ Thompson, een voormalig title contender, genadeloos knock-out te slaan, iets wat nog nooit iemand was gelukt.

Bekijk hier de spectaculaire partij tussen Pettis en Thompson: