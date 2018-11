Clubs gaan Eredivisie maar beetje veranderen

Van de revolutionaire plannen om de competitie sportief en financieel sterker te maken is weinig meer over. Ze stemmen nog wel over kleine veranderingen.

Er moest wat gebeuren, riep zo beetje iedere voetballiefhebber twee jaar geleden. Het Nederlands voetbal raakte steeds verder achterop, zelfs in België deden ze het beter. Clubbestuurders, journalisten en fans: zo beetje iedereen mocht meepraten over een nieuwe competitieopzet. Een eredivisie met zestien clubs en play-offs voor de landstitel leken in de maak. Net als de afschaffing van kunstgras. Maar uiteindelijk bleven de achttien clubs verdeeld.

Kleine verenigingen voelen niets voor een smallere competitie en dus een groter risico op deelname aan de eerste divisie. En de machtigste clubs willen hun concurrenten maar beperkt financieel helpen. Ook het plan voor een eredivisie zonder kunstgras wordt niet unaniem omarmd.

Bronnen bij clubs vertellen dat er nog wel een plan op tafel ligt om voetbal op natuurgras vanaf 2021 financieel te belonen. Dat kan uit een potje met tv-gelden en inkomsten van clubs uit de Champions League en Europa League. De competitie blijft vermoedelijk uit achttien clubs bestaan, wel ligt er een optie om niet één maar twee clubs rechtstreeks te laten degraderen. Verder blijven de tweede teams van Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ waarschijnlijk in de eerste divisie spelen en krijgen clubs vermoedelijk een hogere opleidingsvergoeding voor binnenlandse transfers.

Van de revolutionaire plannen van twee jaar geleden is weinig meer over, zo beseft ook Ronald Koeman. Hij betreurt dat de clubs te verdeeld zijn om de eredivisie revolutionair te veranderen. ,,Want de competitie moet sterker", zegt de bondscoach die een fervent tegenstander van kunstgras is en baalt dat vooral PSV en Ajax nauwelijks meer weerstand krijgen. Meer dan zijn boodschap herhalen, kan hij niet. ,,Ik kan met een vuist op tafel slaan, maar ik ben niet bij machte iets te veranderen."