Ronnie O’Sullivan waarschuwt Usain Bolt

The Rocket liet in zijn eerste wedstrijd geen spaan heel van zijn tegenstander, de Iraniër Soheil Vahedi. Na afloop was de Engelsman toch nog teleurgesteld over zijn prestatie.

Het eerste frame won de viervoudige wereldkampioen met een break van 86. Daarna kwam de arme Vahedi nauwelijks nog aan tafel. O’Sullivan potte vervolgens een 111, 116 en 108 op weg naar een 4-0-overwinning in amper 45 minuten.

Dat klasseren ze in de snookerwereld als een Blitzkrieg. O’Sullivan deed gemiddeld slechts 14 seconden over een pot op weg naar centuries nummer 969, 970 én 971.

En toch was de The Rocket daar allesbehalve tevreden mee. Voor aanvang van zijn wedstrijd in de Northern Ireland Open had hij zichzelf namelijk een opvallende uitdaging opgelegd. Hij had vooraf niet meer getraind, maar wilde toch niet meer dan vijf ’safety shots’ per frame noteren en een gemiddelde pottijd van minder dan tien seconden. „Opgepast, Usain Bolt”, tweette O’Sullivan verwijzend naar het wereldrecord op de 100m van de Jamaicaan van 9”58.

Uiteindelijk kwam O’Sullivan dus vier seconden per pot tekort om Bolt te verslaan. Tot ongenoegen van de Engelsman. „Ik moet me excuseren tegenover mijn fans”, zei hij na afloop. „Ik was een beetje traag vandaag. Ik probeer het in de volgende ronde wel te doen. Is het mogelijk? Ik weet het niet. Als je de ballen in goede posities legt, moet je in theorie niet te veel rondlopen. Heb ik dit nodig? Je moet jezelf kunnen motiveren. Ik zie elke wedstrijd als een oefenwedstrijd, of ik nu win of verlies.”