Verbazing over bezoek Guardiola aan Bayern

Bild meldt dat de succesvolle trainer net voor het middaguur aankwam bij het trainingscomplex van Bayern. Guardiola, oud trainer van Der Rekordmeister, werd ontvangen door teammanager Kathleen Krüger.

Waarom Guardiola zijn oude werkgever bezoekt is onbekend. Bijzonder is het moment waarop de Spanjaard dit doet. De Zuid-Duitsers beleven een moeilijke periode. Afgelopen weekeinde werd er verloren van koploper Borussia Dortmund. Momenteel staat Bayern op een vijfde plek in de Bundesliga. Dit uitte onder meer in een aanvaring van clubpreses Uli Hoeneß met de pers.

Niko Kovac was niet aanwezig bij het bezoek van Guardiola. De hoofdtrainer van Bayern stond op dat moment op het veld met de spelersgroep.