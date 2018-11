James Rodríguez twijfelgeval voor clash met Ajax

De Colombiaanse aanvallende middenvelder heeft schade aan zijn linkerknieband opgelopen. Hij is meerdere weken uitgeschakeld, meldt zijn club.

Rodríguez heeft eerst tien dagen rust voorgeschreven gekregen. Daarna kan hij aan de revalidatie beginnen. De verwachting is dat hij zeker voor de winterstop niet meer voor de Duitse kampioen speelt. In dat geval mist hij op 12 december de uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Ajax.

Bayern München kampt met veel blessureleed. Kingsley Coman, Thiago, Corentin Tolisso en Arjen Robben waren de afgelopen weken ook niet inzetbaar.