Ricciardo over pechreeks: ’Ze geven mij uppercuts’

Ricciardo zag in Mexico, nadat hij was uitgevallen, zijn turbo beschadigd worden door een marshall die een brandje moest blussen. „Ik heb de herhaling van het voorval in Mexico gezien. Dat lieten ze vrijdag zien, om nog een beetje zout in mijn wonden te strooien”, zegt hij met een knipoog tegen Motorsport.com.

Hij vervolgt zijn relaas: „En er was nog een statistiek dat ik dit jaar meer DNF (Did Not Finish)’s heb dan Lewis Hamilton in de laatste vijf jaar of iets dergelijks. Ze geven me dus echt uppercuts. Ik heb het gevoel dat elke keer dat we niet op onze normale positie starten, we een snelle auto hebben. Dat bouwt de frustratie ook een beetje op.”

Niet dat de Australische coureur boos is op de marshal. „Er was een moment dat er vlammen waren, ik ben dus niet boos op de marshal. Het is hun taak om een brandje te blussen als ze dat zien.”