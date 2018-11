Topman F1 belooft nog meer spektakel

De voormalig teambaas is niet tevreden met wat hij zag tijdens de GP van Brazilië. „In Brazilië zagen we opnieuw dat inhalen bijna onmogelijk is wanneer het prestatieniveau van twee auto’s min of meer hetzelfde is”, aldus Brawn tegen Motorsport.com. „Dat roept de vraag op hoe je het makkelijker kunt maken om een inhaalactie te maken.”

Voor Brawn, tegenwoordig sportief directeur van de F1, is toename van spektakel op de baan belangrijk. Er komen daarom extra regels. „De reeds doorgevoerde wijzigingen zijn een belangrijke eerste stap, maar niet de laatste in de nieuwe technische en sportieve regelgeving die de toekomst van de sport moet bepalen.”

Er zijn al nieuwe regels getest in simulaties. „Die vertellen ons dat de effecten werken, al zullen we het in volgend jaar maart pas echter zeker weten”, aldus Brawn doelende op de eerste GP van het seizoen. „We hebben duidelijk hoge verwachtingen, zelfs op de korte termijn.”

Ross Brawn Ⓒ Tata Communications

„Dit jaar produceerde de Formule 1 een aantal echt opwindende races. Ik denk meteen aan Baku, Shanghai, Silverstone en Mexico City en het lijkt erop dat we dat volgend jaar meer gaan zien.”