De Gendt rijdt Giro, Tour én Vuelta in 2019

„Ik begin de Tour Down Under, dan Parijs-Nice, Catalonië, de Ronde van Romandië, de Giro, de Tour en de Vuelta. Tussendoor zal ik moeten herstellen. Ik moet het nog bespreken met de ploeg, maar ik mag min of meer mijn eigen programma kiezen”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Op de vraag of hij geen klassiekers zal missen antwoordde hij gevat. „Ik heb die dit jaar niet gemist, dus nee.”