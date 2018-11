Europese topclubs azen op ’nieuwe Pirlo’

Die kan komende zaterdag zijn internationale debuut maken op amper 18-jarige leeftijd na een geweldige seizoensstart bij tweedeklasser Brescia.

De amper 18-jarige middenvelder zit dit seizoen op één goal en vier assists voor Brescia, dat momenteel zesde staat in de Serie B. Tonali verdeelt het spelletje alsof hij al jaren prof is en wordt daardoor al snel vergeleken met Andrea Pirlo. Maar het zijn niet enkel zijn talenten die dergelijke vergelijking opwerpen. Pirlo werd ooit ook bij Brescia opgemerkt als spelverdeler en Tonali lijkt bovendien als twee druppels water op de Italiaanse legende.

Gattuso

Een hele reeks Europese topclubs zouden zich al gemeld hebben voor Tonali. Van Juventus, Inter en Milan tot Chelsea en Manchester City. La Gazzetta dello Sport meldde zelfs dat Pep Guardiola de ’nieuwe Pirlo’ deze week aan het werk zal zien in Milaan. Bij Chelsea is de link met Maurizio Sarri dan weer duidelijk, terwijl Juventus altijd op zoek is naar Italiaans talent en Pirlo nog onder contract had staan.

Brescia-voorzitter Massimo Cellino liet al weten op welke voorwaarde hij zijn diamant zal verkopen. „Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij ons blijft, maar het belangrijkste is dat een club liefde toont voor Sandro en ons. Met liefde bedoel ik in hun aanpak, de juiste timing en zorgen voor zo weinig mogelijk afleiding van zijn prestaties bij Brescia.”

Het opmerkelijke is wel dat Tonali zichzelf niet vergelijkt met Pirlo maar met diens voormalig Milan-ploegmaat Gennaro Gattuso. „In verband met de vergelijkingen met Pirlo, hij is een inspiratie maar ik heb mezelf nooit met hem vergeleken”, aldus het 18-jarige toptalent. „Misschien dat mijn haar inderdaad vergelijkbaar is. Maar mijn rolmodel is Gattuso, vooral voor zijn mentaliteit.”