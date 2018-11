Jóhannsson opnieuw maanden aan de kant

De 28-jarige Amerikaanse spits van Werder Bremen onderging woensdag een operatie aan zijn linkerenkel en moet opnieuw maandenlang revalideren.

Jóhannsson verruilde in de zomer van 2015 AZ voor Werder. Hij kwam, door blessures, in ruim drie jaar tot slechts 27 wedstrijden in de Bundesliga waarin hij vier keer scoorde. Het contract van de aanvaller loopt na dit seizoen af.