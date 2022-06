Lewis Hamilton: ‘Haast niet uit te drukken hoeveel pijn ik had’

Teambaas Toto Wolff bood na de finish over de boordradio al min of meer zijn excuses aan richting de Brit. Zelf zei Hamilton naderhand: ,,Het is haast niet uit te drukken hoeveel pijn ik ervaar hier, vooral op het rechte stuk. Op het einde ben je aan het bidden dat het snel is afgelopen.”

Hamilton eindigde als vierde, achter teamgenoot George Russell. Beide Engelse coureurs stellen dat hun auto steeds beter aanvoelt, los van het gestuiter op het rechte stuk. Dat liet zich in de hobbelige straten van Baku extra voelen, alhoewel Russell in de paddock – voordat hij de media te woord stond – nog wel fit genoeg was om een flinke sprint te trekken. ,,De balans van de auto voelt goed, maar het gestuiter is enorm, omdat we maar een paar millimeters boven de grond zitten”, aldus Russell.