Alternatieve tos komt scheidsrechter duur te staan

McNamara vergat bij de wedstrijd van de Manchester City-vrouwen tegen Reading zijn muntje, waardoor de tos niet door kon gaan. De arbiter liet de aanvoerders daarom via een spelletje ’Steen, papier, schaar’ bepalen wie de aftrap mocht nemen.

McNamara had de munt in zijn kleedkamer laten leggen. Hij had deze gewoon moeten ophalen. „Dit volgt op een incident in de wedstrijd tussen Manchester City en Reading op vrijdag 26 oktober”, reageert een woordvoerder van de FA aan de Daily Mail. „Hij slaagde er toen niet in om te bepalen welk team de wedstrijd zou starten met het gooien van een munt, zoals vereist door de spelwetten.”

„We bevestigen dat scheidsrechter David McNamara 21 dagen is geschorst, te beginnen vanaf maandag 26 november”, aldus de woordvoerder. „Hij heeft de beschuldiging dat hij niet handelde in het belang van het spel aanvaard. 'Vanaf maandag 17 december keert hij terug.”