Sport Kort: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp klimmen op ATP-ranking

Griekspoor en Van de Zandschulp stijgen op ATP-ranking

19.22 uur: De Nederlandse tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben progressie geboekt op de wereldranglijst. Griekspoor stijgt deze week 9 plaatsen en staat op plaats 115. Dat is zijn hoogste positie ooit. Hij dankt zijn positie mede aan de goede prestatie op Wimbledon, waar hij via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte.

Ook Van de Zandschulp deed het goed in Londen en reikte er tot de tweede ronde. Hij staat net als Griekspoor op de hoogste positie ooit in zijn carrière. Hij steeg 7 plaatsen naar de 132e plaats.

Met de winst op Wimbledon, zijn 20e grandslamtitel in totaal, verstevigde Novak Djokovic de eerste positie op de ATP-ranglijst. De Serviër verdiende in zijn loopbaan al ruim 128 miljoen euro aan prijzengeld. De Rus Daniil Medvedev (2e) en de op Wimbledon afwezige Rafael Nadal (3) behielden hun positie. De Italiaan Matteo Berrettini die de finale van Wimbledon verloor van Djokovic steeg een plaats naar de achtste positie.

WK roeien in Shanghai afgelast

17.34 uur: De WK roeien die dit jaar in Shanghai gehouden zouden worden, gaan niet door. De internationale bond World Rowing heeft in overleg met het organisatiecomité besloten het evenement, dat zou plaatsvinden van 17 tot en met 25 oktober, te annuleren.

De Chinese organisatie vindt dat het niet haalbaar is de wereldkampioenschappen te houden vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Na overleg heeft het bestuur van World Rowing besloten het evenement af te gelasten.

„We hebben zeker begrip voor dit besluit”, reageert Hessel Evertse, technisch directeur van de Nederlandse roeibond KNRB. „Het zijn onzekere tijden, de quarantainemaatregelen in China zijn streng, het aantal besmettingen - juist in deze leeftijdsgroep - is hoog en daarnaast zou de representativiteit, door afzeggingen en de voorafgaande Spelen, laag zijn. Het is dan een te kostbare aangelegenheid om hierin te volharden.”

Enkelblessure houdt Bayern-back Davies van Gold Cup

16.54 uur: De Canadese vleugelverdediger Alphonso Davies van Bayern München moet vanwege een enkelblessure het toernooi om de Gold Cup overslaan. Davies scheurde in de voorbereiding een enkelband. De Gold Cup is een toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Canada begon de Gold Cup zondag met een zege (4-1) op Martinique.

De 20-jarige Davies is teruggekeerd naar München om te revalideren. De vleugelverdediger hoeft vooralsnog geen operatie te ondergaan. Julian Nagelsmann, de nieuwe trainer van Bayern München, mist naast de Canadees ook de geblesseerde Franse linksback Lucas Hernandez. Hij moest na het EK een knieoperatie ondergaan en staat volgens Duitse media minstens zes weken aan de kant.

Veldrit Rucphen nieuw in wereldbeker

15.04 uur: De Brabantse gemeente Rucphen huisvest aan het einde van dit jaar voor het eerst een veldrit uit het wereldbekercircuit. De internationale wielrenunie UCI heeft Rucphen (zaterdag 18 december) toegevoegd aan de kalender. Een week eerder staat nog een nieuwe halte in de wereldbeker geprogrammeerd, in het Italiaanse Val di Sole (12 december). Begin vorig jaar waren in Rucphen de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado veroverden de titels bij de elite.

Het wereldbekercircuit begint in oktober met drie wedstrijden in de Verenigde Staten (in Waterloo, Fayetteville en Iowa City). De veldrijders komen daarna naar België en rijden vervolgens ook in Tsjechië, Frankrijk, Italië en Nederland. In totaal zijn er zestien wedstrijden. Nederland heeft er drie. Naast Rucphen staan ook Hulst (2 januari 2022) en de wereldbekerfinale in Hoogerheide (23 januari) op het programma.

Novak Djokovic zeker van deelname ATP Finals

11:30 uur Het seizoen is pas net over de helft, maar tennisser Novak Djokovic heeft zich al verzekerd van deelname aan de ATP Finals. Het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van 2021 vindt van 14 tot en met 21 november plaats in de Italiaanse stad Turijn. Djokovic won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en zondag ook Wimbledon.

De 34-jarige Serviër kwam met zijn twintigste grandslamtitel op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal. Ze delen nu met z’n drieën het record.

Djokovic kwalificeerde zich voor de veertiende keer voor de ATP Finals. Hij won het slottoernooi van het seizoen vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Federer is recordhouder met zes eindzeges. Vorig jaar verloor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, in de halve finales van Dominic Thiem. De Oostenrijker moest het in de eindstrijd afleggen tegen Daniil Medvedev uit Rusland.

Nederlands wielertalent Hoole (22) naar Trek-Segafredo

11:13 uur De 22-jarige wielrenner Daan Hoole heeft een contract getekend bij de ploeg Trek-Segafredo. Hij komt over van het talententeam SEG Racing, waarvoor hij vier jaar fietste. Hoole won dit jaar de Coppa della Pace, een Italiaanse koers voor renners onder 23 jaar.

Hoole is blij met de kans die hij bij Trek-Segafredo krijgt. „Het is een ’dream team’ met een enorme geschiedenis in het wielrennen. Zo te zien is de sfeer daar altijd goed en ze hebben een agressieve manier van rijden, ik houd daarvan. Ik hoop mij bij de ploeg te kunnen verbeteren in de tijdritten en de klassiekers”, aldus Hoole.

Naast de Nederlander hebben ook de Italiaan Filippo Baroncini (20) en de Deen Asbjørn Hellemose (22) een contract gekregen. Bij Trek-Segafredo rijdt onder anderen Bauke Mollema, die afgelopen week de veertiende etappe in de Tour de France won.

Bucks behalen eerste zege in NBA-finale

08:19 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Phoenix Suns hun eerste zege behaald. De ploeg won voor eigen publiek de derde wedstrijd met 120-100 en bracht de achterstand in de best-of-seven series terug tot 1-2.

Giannis Antetokounmpo was opnieuw de grote man aan de kant van de Bucks. Hij maakte 41 punten, pakte 13 rebounds en was goed voor 6 assists. In de tweede wedstrijd was hij ook al op dreef met 42 punten, maar kon de Bucks hiermee toen niet naar de zege leiden. In het derde duel lukte dit wel. „We moesten het vandaag wel laten zien, als we de spanning terug wilden brengen en onszelf de kans wilden geven om deze wedstrijd te winnen en mee te doen om het kampioenschap”, zei de sterspeler na afloop. „In de vierde wedstrijd moeten we dit weer laten zien.”