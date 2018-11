Van Barneveld kampt al vier jaar met een depressie

Barney twijfelt steeds vaker of hij nog wel moet doorgaan met darten. „Ik zoek in mezelf antwoord op de vraag: waarom nog? Ik ben al jarenlang amper thuis. Dat valt me steeds zwaarder, zeker doordat ik al een tijd geen grote prijzen meer win”, zegt hij in de nieuwste editie van het sportblad Helden. „Telkens weer die pijn, dat ben ik zat.”

Hij vertelt dat hij al vier jaar lang met een depressie kampt. „Het lichaam sputtert steeds meer tegen en ik heb geen zin om een keer neer te vallen. Mensen hebben het over een burn-out, die hebben ze in het ziekenhuis bij me vastgesteld.”

Ontoerekeningsvatbaar

Bij een nederlaag is Van Barneveld nog steeds niet te genieten. „Ontoerekeningsvatbaar is het juiste woord, geloof ik. Ik gooi dingen door m’n kamer, doe lelijk tegen vrienden en familie, ik praat mezelf naar beneden. Ik ben zelf mijn ergste vijand.”

En toch zou nog een keer de wereldbeker omhoog willen tillen. „Het zou mooi zijn als het nog eens m’n kant opvalt. Ik wil dolgraag nog een keer wereldkampioen worden. Voor m’n kleinkinderen die beker omhoog houden. Het liefst zou ik nog een paar jaartjes doorgaan. Ik ben een trotse Nederlander, kom graag uit voor m’n land.”