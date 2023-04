Premium Het beste van De Telegraaf

’Nooit in mijn carrière heb ik zo’n aparte sfeer meegemaakt’ Memorabele avond oud-arbiter Van der Ende bij AS Roma: ’Vol Olimpico als Colosseum’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Scheidsrechter Mario van der Ende ziet van dichtbij hoe Dino Baggio Paul Gascoigne onderuit kegelt tijdens Italië-Engeland in 1997. „Nooit in mijn carrière heb ik zo’n aparte sfeer meegemaakt”, zegt de arbiter. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord werkt donderdagavond in een kolkend Stadio Olimpico de return af van de kwartfinale tegen José Mourinho’s AS Roma. De Nederlandse oud-toparbiter Mario van der Ende beleefde er de meest hectische avonden uit zijn imposante carrière. „Als dat stadion vol zit, is het een soort modern Colosseum.”