Fontijn als eerste geplaatst op WK

Bij de mondiale titelstrijd in New Delhi, die donderdag begint, gaat de 31-jarige Schiedamse voor goud. Ze is als eerste geplaatst en hoeft daardoor in de eerste ronde niet in actie te komen. Maandag opent Fontijn haar vijfde WK met een duel in de tweede ronde tegen een boksster uit Mongolië of Argentinië.

Fontijn hoeft in India geen rekening meer te houden met haar grote Amerikaanse rivale Claressa Shields. De olympisch en wereldkampioene in haar klasse is overgestapt naar de profs. Fontijn moest zowel in de WK-finale in 2016 in Astana als in de olympische finale daarna van Rio 2016 haar meerdere erkennen in Shields.

De Chinese Qian Li, als tweede geplaatst in New Delhi, lijkt nu de belangrijkste concurrente voor Fontijn. De Aziatische boksster won bij de WK in 2014 in de halve finale van de Nederlandse fysiotherapeute. Twee jaar later nam Fontijn revanche op Li in de halve eindstrijd bij Rio 2016.

Jemyma Betrian (27) is de tweede Nederlandse WK-deelneemster in New Delhi. De op Curaçao geboren boksster komt donderdag al in actie in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram. Haar tegenstandster is afkomstig uit Mongolië. Betrian is redelijk nieuw in de Nederlandse bokswereld. Ze maakte eerder enige naam in het kickboksen. Betrian draait sinds 2017 mee in het trainingsprogramma van de Nederlandse boksbond (NBB) op Papendal.