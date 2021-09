Spaanse media oordelen hard: ’De ineenstorting van Barça in Europa kent geen rem’

Buitenland

Honderden arrestaties rond illegaal gokken bij EK voetbal

In Europa en Azië zijn tijdens het EK voetbal afgelopen zomer 1400 mensen opgepakt die in verband worden gebracht met illegaal gokken op wedstrijden. Internationale politieorganisatie Interpol meldt dat er 6,7 miljoen euro in beslag is genomen.