Kanté weigerde schimmige belastingconstructie Chelsea

Maar al te vaak worden, in samenspraak met de clubs, belastingen ontdoken via allerhande schimmige constructies. Maar het kan ook anders, bewijst Chelsea-middenvelder én wereldkampioen N’Golo Kanté. Dat blijkt uit door Football Leaks vrijgegeven documenten.

De kleine Fransman deelt de lakens uit op het middenveld bij Chelsea en werd eerder dit jaar wereldkampioen met Frankrijk. In het seizoen 2016-2017 werd hij in de Premier League uitgeroepen tot speler van het jaar. Een grote jongen dus, maar blijkbaar wel één met morele waarden.

’Gewoon’ salaris

Op aanvraag van zijn werkgever Chelsea zette hij aanvankelijk een ’offshore-constructie’ waarbij het de bedoeling was om een deel van zijn salaris uit te laten betalen op het Britse eiland en fiscale paradijs Jersey. Bovendien was het de bedoeling het loon deels uit te betalen via portretrechten, wat zowel voor speler als voor club alweer fiscaal voordelig zou zijn. Het zou de club uit Londen ongeveer één miljoen euro opleveren.

Kanté stemde aanvankelijk in, ook al omdat Chelsea beweerde dat de constructie volkomen legaal was. Tegelijkertijd vroeg de Fransman bedenktijd en liet hij enige tijd later, via zijn adviseur, weten van de constructie af te zien. Hij wilde een ’gewoon’ salaris dat op een ’gewone’ manier moest worden uitbetaald.

Chelsea ging hiermee niet akkoord en het kwam uiteindelijk tot een compromis. De imagorechten, die minder zwaar belast worden, bleven maar werden uitgekeerd via een Brits bedrijf. Daardoor moet er wel vennootschapsbelasting betaald worden. Deze belasting zou gedeeld worden door de club en de speler zelf.