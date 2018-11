Rooney met nummer 10 én aanvoerdersband

De oud-speler van onder meer Everton en Manchester United krijgt bovendien de aanvoerdersband om zodra hij als invaller binnen de lijnen komt, zei bondscoach Gareth Southgate woensdag.

,,De gehele selectie heeft ontzettend veel respect voor Wayne. We vinden dit een passend eerbetoon'', aldus Southgate, die het met de Engelse ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten opneemt.

Rooney komt momenteel in de Amerikaanse competitie uit voor D.C. United. Op Wembley doet hij nog één keer mee met Engeland. Voor Rooney wordt het zijn 120e interland.

Southgate vertelde niet in welke minuut Rooney het veld inkomt. ,,Dat heb ik al met hem doorgesproken. We vinden het ook belangrijk om ons met ons huidige team zo goed mogelijk voor te bereiden op zondag'', doelde de bondscoach op de thuiswedstrijd tegen Kroatië in de Nations League.