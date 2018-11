Batshuayi krijgt kans bij Rode Duivels

De aanvaller van Valencia neemt in de thuiswedstrijd tegen IJsland in de Nations League de plek in van de nog niet fitte Romelu Lukaku.

,,Michy mag starten en hij verdient dat ook. Bij ons speelt hij altijd op hoog niveau. In een wedstrijd zoals die van donderdag kunnen we zijn kwaliteiten altijd gebruiken. Mijn beslissing is gebaseerd op de vorm die hij hier toont op training'', aldus bondscoach Roberto Martínez over Batshuayi, die in Spanje momenteel weinig aan voetballen toekomt.

Lukaku is pas net hersteld van een hamstringblessure. De spits van Manchester United trainde woensdag voor het eerst met de groep mee.

België is koploper in groep 2 van divisie A van de Nations League, met 6 punten uit twee wedstrijden.