Het publiek genoot vooral van de samenwerking tussen De Jong en het 16-jarige talent Ansu Fati, die voor het eerst in de basis startte. Binnen zeven minuten hadden zij de thuisclub al op 2-0 gezet. Eerst knalde de tiener uit Guinee-Bissau raak op aangeven van De Jong, even later waren de rollen omgedraaid. „Ik ben echt blij met mijn eerste doelpunt. Het is een geweldig gevoel”, aldus De Jong na afloop van de wedstrijd.

De Jong dook tussen drie verdedigers op om een voorzet van Fati langs doelman Jasper Cillessen te schieten. Het betekende voor de oud-Ajacied zijn eerste doelpunt in Catalaanse dienst. De international van Oranje had in de eerste drie competitieduels zijn stempel nog niet op het spel van Barça kunnen drukken, maar tegen Valencia was de middenvelder nadrukkelijk aanwezig.

Frenkie de Jong (r) viert zijn treffer met ploeggegnoot Ansu Fati. Ⓒ EPA

Marca, de grootste Spaanse sportkrant, schreef vol lof over De Jong. ’Camp Nou wrijft in zijn handen met De Jong’, luidt de kop boven een lovend artikel over de Nederlander. „Hij vertegenwoordigt nu al de waarde van tientallen miljoenen euro’s die Barcelona voor hem betaalde aan Ajax. Hij speelde gedurfd, hij was brutaal, scherp en snel en bovendien associatief.”