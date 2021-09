EXCLUSIEF Ajax-doelman André Onana spreekt voor het eerst sinds dopingschorsing

Onana vertelt in diverse zaterdagkrantverhalen, die vrijdagavond en zaterdagochtend verspreid online verschijnen, onder meer over zijn eenzame trainingen in Salou. ,,Tijdens mijn schorsing ben ik zelfs niet naar mijn moeder in Kameroen geweest, omdat ik elke minuut wilde benutten om een betere versie van mezelf te maken. Dat was ik aan mezelf en aan Ajax verplicht.”

Ook spreekt hij over het moment dat hij doorkreeg dat hij had mis gegrepen in zijn medicijnkastje. ,,Furosemide, wat is dat? Dit moest een vergissing zijn, dacht ik. Had de UEFA mijn test met die van iemand anders verwisseld? Op het moment dat ik kreeg uitgelegd dat het middel wordt gebruikt door vrouwen na een zwangerschap, werd ik stil. Ik was net vader geworden van André junior. Het zou toch niet?”

„Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract”, aldus André Onana. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Bekijk ook: André Onana staat open voor nieuw contract bij Ajax

Onana gaat bovendien in op zijn toekomst. „Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax. Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract.”

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.