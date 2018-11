Zwitserse voetballers verliezen van Qatar

Het elftal van bondscoach Vladimir Petkovic ging in Lugano verrassend onderuit tegen Qatar, de organisator van het eerstkomende wereldkampioenschap: 0-1. Aanvaller Akram Afif, die voetbalt voor Al-Sadd, maakte in de 86e minuut het doelpunt. De Nederlander Kevin Blom was de scheidsrechter.

Zwitserland startte niet met het sterkst denkbare team tegen Qatar. Xherdan Shaqiri van Liverpool deed bijvoorbeeld alleen de tweede helft mee.

Zwitserland verloor in oktober de uitwedstrijd tegen België in de Nations League in de slotfase met 2-1. De twee wedstrijden tegen het al uit divisie A gedegradeerde IJsland leverden wel de volle winst op voor de Zwitsers: 6-0 en 1-2.