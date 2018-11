Löw: ’Degradatie niet einde van de wereld’

Löw: „We hebben misschien de fout gemaakt de Nations League iets te belangrijk te maken. Als we degraderen moeten we dat accepteren. Dan richten we ons op de EK-kwalificatie.”

Duitsland speelt maandag in Gelsenkirchen tegen Nederland. De ploeg van Löw kan degradatie naar divisie B alleen nog voorkomen als het wint van Oranje.

Als het Nederlands elftal donderdagavond een punt pakt tegen Frankrijk, hebben de Duitsers zelfs een zege met vier doelpunten verschil nodig om niet te degraderen. Bij winst van Oranje op Frankrijk zakt de ploeg van Löw sowieso af naar divisie B.