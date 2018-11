Sainz: ’Onbegrijpelijk dat McLaren geen races wint’

Sainz bezocht de faciliteiten van McLaren en kon zijn ogen niet geloven. „Het is een fantastische plek. Toen ik daar liep schoot maar één gedachte mij te binnen: Hoe kan het dat deze jongens geen races winnen?! De faciliteiten zijn geweldig”, zegt Sainz bij Beyond The Grid.

„Op Mercedes en Ferrari na heeft ieder team het moeilijk”, vervolgt Sainz. „Ik ben er echter van overtuigd dat er bij McLaren mensen zitten met de kwaliteiten om een competitieve auto te bouwen. Ze realiseren zich dat er dingen moeten veranderen. Daarom denk ik dat dit team weer terug kan keren naar de top.”

McLaren hoopt zich op korte termijn de versterken met James Key. De technisch directeur staat echter nog onder contract bij Toro Rosso, en die renstal wil niet meewerken aan de transfer. „Ik heb een goede relatie met James”, zei Sainz. Hij werkte in 2015 samen met Key. „Ik weet nog niet wanneer hij aan de slag gaat bij McLaren, daar kan ik niets over zeggen. Zijn komst zal weinig effect hebben op de auto van volgend jaar, maar daarna zal hij zijn invloed hebben. De Toro Rosso van 2015 was heel goed in de snelle bochten, bijna zo goed als de Mercedes.”