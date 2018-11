Dansende darter blijft kalm na negendarter

Het was voor het eerst in zijn loopbaan dat de 24-jarige Belg dat tijdens een tv-toernooi voor elkaar kreeg. Bij een voorsprong van 8-6 tegen Stephen Bunting startte Van den Bergh met zeven triple-20 worpen, waarna hij triple-19 en tot slot dubbel-12 liet noteren. Dat was goed voor de vierde negendarter in de geschiedenis van het toernooi.

Van den Bergh die steevast het podium betreedt met een mal dansje reageerde ingetogen na zijn staaltje hogeschooldarts. Het enige wat hij deed was zijn wijsvinger opheffen om aan te geven dat het zijn eerst negendarter was.

Van den Bergh won overigens zijn partij met 10-6. Daardoor plaatste hij zich voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts.