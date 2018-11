Column Krajicek: Vertrouwen in Federer

Richard Krajicek Ⓒ Telegraaf

Het wordt interessant vandaag en morgen tijdens de ontknopingen in de poules bij de ATP World Tour Finals. Roger Federer zit niet in een florissante positie, want hij zal de in topvorm verkerende Kevin Anderson moeten verslaan. Toch zegt mijn gevoel dat hij de halve finale wel gaat halen. Sterker nog, ik denk dat Federer het toernooi gaat winnen.