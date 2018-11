Bob de Jongs Peking-Express

De Chinese schaatsers van Bob de Jong (rode jas) kwamen gisteren aan in Heerenveen en stapten meteen het ijs van Thialf op. Ⓒ Foto Anne van der Woude

UTRECHT - Van plakken pakken in Pyeongchang tot trainen en wonen in Calgary. Bob de Jong kan met recht een globetrotter met een filantropische insteek worden genoemd. Na zijn avontuur als trainer van de Zuid-Koreaanse ploeg is de dinsdag 42 jaar geworden Leimuidenaar nu in Chinese dienst. Zijn doel: met Nederlandse invloeden succes behalen op de Winterspelen van 2022 in Peking.