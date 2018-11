Locadia wil weg bij Brighton

De spits is nog geen jaar na zijn toptransfer van PSV (17 miljoen euro) slechts een figurant in de Premier League, terwijl hij zichzelf al zag schitteren in de grootste competitie ter wereld. „Deze situatie doet gewoon pijn”, stelt de openhartige aanvaller.

„Ik probeer positief te blijven, maar ik word ook ouder. Ik ben nu op een leeftijd dat ik wekelijks moet spelen. Bij Brighton heb ik niet het idee dat mijn situatie snel zal veranderen. Voor mijn gevoel heb ik nooit de kans gekregen om te laten zien wat ik waard ben. Ik denk dat de winter een mooi moment is om na te denken of dit nog goed voor mij is.”

