Locadia: ’Dit doet gewoon pijn’

„Deze situatie doet gewoon pijn", zegt Jürgen Locadia over zijn huidige rol bij Brighton & Hove Albion.

AMSTERDAM - Jürgen Locadia wil in de winterstop vertrekken bij Brighton & Hove Albion. De spits is nog geen jaar na zijn toptransfer van PSV (17 miljoen euro) slechts een figurant in de Premier League, terwijl hij zichzelf al zag schitteren in de grootste competitie ter wereld. „Deze situatie doet gewoon pijn”, stelt de openhartige aanvaller.