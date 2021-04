Steven Berghuis bezorgt Feyenoord de overwinning tegen FC Utrecht

Feyenoord verscheen, net als in de wedstrijd tegen PSV, met vijf verdedigers aan de aftrap. Volgens Advocaat moest dit systeem juist tot meer aanvallend voetbal leiden, mits zijn spelers het goed uit zouden voeren. Na twintig minuten spelen moest Advocaat concluderen dat dit systeem tegen Utrecht niet werkte en greep hij terug op vier verdedigers.

Marcos Senesi keerde bij Feyenoord terug in de basis, een week geleden ontbrak de verdediger nog in de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna. Luis Sinisterra zat weliswaar bij de selectie, maar bleek na zijn coronabesmetting nog onvoldoende fit om vanaf de eerste minuut mee te doen. Utrecht moest het stellen zonder de geblesseerden Mimoun Mahi en Bart Ramselaar.

Eigen goals

Na amper een kwartier spelen, kwam Utrecht op voorsprong door een eigen goal van de Rotterdammers. Leroy Fer was de schlemiel, de middenvelder tikte de bal na een corner van Adam Maher ongelukkig in zijn eigen doel. Onverdiend was de voorsprong echter niet, Utrecht pakte in de openingsfase het initiatief en was duidelijk de betere ploeg.

Feyenoord, dat in het nieuwe uitshirt van komend seizoen speelde, ging op jacht naar de gelijkmaker. Toch was het juist Utrecht dat via Gyrano Kerk dicht bij het verdubbelen van de score was, maar Justin Bijlow kwam op tijd zijn goal uit en bracht redding. Uit het niets kwamen de Rotterdammers toch langszij, doordat er voor de tweede keer zondagmiddag een speler in eigen doel schoot. Nu was het Simon Gustafson die uit een corner zijn eigen keeper passeerde en zijn oude club in het zadel hielp.

Sinisterra

Advocaat besloot in de rust in te grijpen en liet verdediger Eric Botteghin achter in de kleedkamer. Met een extra aanvaller, Sinisterra, hoopte Feyenoord de overwinning uit het vuur te slepen. Ook René Hake wisselde in de rust. Hij bracht Giovanni Troupée in de ploeg en haalde Django Warmerdam eruit.

Tien minuten na rust betaalde de wissel van Advocaat zich al uit. Op aangeven van Sinisterra schoot Steven Berghuis zijn zeventiende Eredivisie-goal van dit seizoen tegen de touwen. Tot dat moment was er nog weinig noemenswaardigs gebeurd in de tweede helft. Dat kwam mede doordat Utrecht in niets meer leek op de ploeg uit het eerste bedrijf.

Domper Bijlow

Toch kreeg de thuisploeg een kwartier voor tijd nog wel een enorme kans op de gelijkmaker. Sander van de Streek mocht vrij uithalen in de zestien, maar Bijlow hield Feyenoord op de been. De goalie keepte een sterke wedstrijd en was een aantal keer zeer belangrijk voor zijn ploeg. Een grote tegenvaller was het dan ook toen hij in de extra tijd hard in botsing kwam met Kerk en zich geblesseerd moest laten vervangen. Onder begeleiding verliet Bijlow het veld. Nick Marsman nam zijn plaats in onder de lat. De schade bleek na afloop mee te vallen bij Bijlow.

FC Utrecht jaagde in de slotminuten nog op de gelijkmaker, maar Feyenoord hield stand. De Rotterdammers profiteren door de overwinning optimaal van het puntenverlies van Vitesse en zijn de Arnhemmers tot op twee punten genaderd.

Berghuis: het was niet hoogstaand

Feyenoord won bij FC Utrecht weer eens een uitwedstrijd (1-2), maar tot groot enthousiasme leidde dat niet direct. „Het was niet hoogstaand”, zei matchwinner Steven Berghuis bij ESPN. „We moesten het hebben van een paar goede momenten. Gelukkig waren we daarbij wel heel doeltreffend.”

Berghuis vond dat de Rotterdammers matig begonnen. „We speelden in een systeem met vijf verdedigers. Dat ging niet zo goed, al was de tegentreffer wat ongelukkig. Nadat we het tactisch weer hadden omgezet ging het wat beter. Maar echt goed werd het toen ook niet.”

Dat de ingevallen Luis Sinisterra het winnende doelpunt van Berghuis voorbereidde was volgens de schutter geen toeval. „Als hij zijn actie inzet weet ik al zo ongeveer waar ik moet gaan staan. Luis deed dat weer heel goed.”