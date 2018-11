’Keuken Kampioen Divisie een giftige cocktail’

Teleurstelling bij NEC na de degradatie naar de Jupiler League

AMSTERDAM - Als de Eredivisieclubs vandaag na twee jaar soebatten over de zogenaamde veranderagenda besluiten om toch vooral veel bij het oude te laten inclusief een uit achttien clubs bestaande Eredivisie, is de opluchting groot in de Keuken Kampioen Divisie. Een nog moeizamere terugkeer in het voetbalwalhalla was een groot schrikbeeld voor naar de kelder van het betaald voetbal verbannen clubs als Sparta Rotterdam, FC Twente, NEC en Roda JC.