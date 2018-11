Frenkie de Jong kijkt niet meer op van Spaanse kranten

Frenkie de Jong Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - Na de interland in Frankrijk kwam er internationaal nog meer bewondering los voor de man die in Spanje al meer voorpagina’s sierde dan hier in Nederland. Frenkie de Jong (21), fit voor de Nations League-duels met opnieuw Frankrijk (vrijdag) en Duitsland (maandag), kan erom lachen. Als altijd. Hij lijkt voor zo’n beetje alles onbewogen te blijven.