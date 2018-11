Cilic verslaat Isner, Djokovic geplaatst

De als vijfde geplaatste Kroaat was na 2 uur en 15 minuten klaar met de Amerikaan John Isner, de nummer acht van de plaatsingslijst. Hij zegevierde in drie sets: 6-7 (2) 6-3 6-4.

Door de overwinning van Cilic is Novak Djokovic vroegtijdig zeker van een plaats in de halve finales. De als eerste geplaatste Serviër was eerder op de dag veel te sterk voor de Duitser Alexander Zverev (6-4 6-1). Op vrijdag speelt Djokovic nog tegen Cilic en Zverev tegen Isner. Cilic en Zverev staan in de poule op één zege, Isner verloor tot dusver twee keer.

De eerste set ging lange tijd gelijk op al moest Isner in zijn eerste servicegame meteen een breakpoint wegwerken. In de tiende game had de Amerikaan setwinst voor het grijpen. Hij liet echter drie setpoints onbenut waarna de stand weer in evenwicht kwam (5-5). In de onvermijdelijke tiebreak sloeg Isner alsnog toe.

Ook in de tweede set was het krachtsverschil tussen beide servicespecialisten klein. Cilic dwong in de zesde game twee breakpoints af, maar met drie aces op rij wendde Isner het gevaar af (3-3). In de achtste game kreeg de Kroaat opnieuw drie breakpoints op rij en dat was deze keer wel genoeg voor een doorbraak. Hij serveerde daarna soepel naar de setwinst.

In de derde set was er aanvankelijk aan beide kanten weinig stabiliteit meer. Cilic herpakte zich als eerste en wist een vroege voorsprong tot aan het einde vast te houden. Het was zijn achtste zege in zijn elfde duel met Isner.