Curry langer aan de kant

De topschutter van de titelverdediger in de Amerikaanse profcompetitie heeft meer tijd nodig om te herstellen van een liesblessure. Hij raakte vorige week donderdag geblesseerd en miste sindsdien drie duels in de NBA.

,,We zijn extra voorzichtig met hem, omdat dit een nieuwe blessure voor hem is. Het is de eerste keer dat hij een spiertje heeft verrekt in zijn lies'', liet coach Steve Kerr weten.

Curry is dit seizoen topscorer in de NBA met een gemiddelde van 29,5 punten.