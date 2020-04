Thiem werkt niet mee aan noodfonds: ’Veel tennissers daar zijn onprofessioneel’

Novak Djokovic opperde onlangs het idee om spelers met een ranking tussen de 250 en 700 een bedrag van 10.000 dollar te schenken. De beste spelers ter wereld zouden daarvoor ongeveer 30.000 dollar moeten afstaan.

’Niet 100 procent voor hun sport’

„Ik ken dat circuit waarin zij spelen, omdat ik daar zelf twee jaar heb gespeeld. Er zijn daar veel tennissers die niet voor 100 procent leven voor hun sport en veel spelers zijn nogal onprofessioneel. Ik zie niet in waarom ik die spelers geld zou moeten geven. Dan doneer ik liever aan mensen en instanties die het geld echt nodig hebben”, zei Thiem tegenover de Oostenrijkse krant Krone.

De 26-jarige Thiem, de nummer 3 van de wereld, heeft ruim 23 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar geslagen. Maar dat is nog geen reden om te veronderstellen dat hij daar een deel van afstaat, meent de Oostenrijker.

Geen garantie op succes

„Er is geen beroep in de wereld waar je aan het begin van je loopbaan de garantie hebt op succes en een goed inkomen. We hebben allemaal moeten knokken om de top te bereiken. Geen enkele tennisser hoeft te strijden om te overleven, zelfs niet degenen die onderaan bungelen op de wereldranglijst. Niemand hoeft te verhongeren.”

De spelersvakbonden voor tennissers, de ATP en WTA, zijn samen met de internationale tennisfederatie ITF en de organisatoren van de vier grandslams in gesprek over een noodfonds.