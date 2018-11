Frenkie de Jong: ’Messi veruit de beste’

Je ziet ze verder eigenlijk te weinig. Een effectieve manier om een tegenstander op het verkeerde been te zetten en voor jezelf een opening te creëren, wel of niet in de kleine ruimte. Waar heeft De Jong deze zelf vandaan gehaald?

„Ik denk dat het gewoon natuurlijk is gekomen”, vertelt de international. „Ik heb vroeger wel veel op straat gevoetbald, misschien dat ik het daar een beetje heb geleerd, maar ik heb er niet specifiek op gelet. Er was niet een moment dat ik dacht: dat ga ik eens proberen.”

Bekijk ook: De Jong nog geen minuut in De Kuip

Bekijk ook: Frenkie de Jong kijkt niet meer op van Spaanse kranten

Hij stelt zelf bescheiden dat het vooral een soort nieuwigheid is, wat zijn spel voor mensen nu bijzonder maakt. Het zijn bewegingen op gevoel, waarvan je bijna zou hopen dat het onder jonge talentjes een rage wordt om tegenstanders op die manier te trucen.

De Jong: „Naar wie ik als jonge jongen keek? Dan kijk je vooral naar mooie goals en acties. Ik heb Messi wel altijd écht heel goed gevonden, veruit de beste. Ja, Xavi en Iniesta, daar kijk ik ook wel eens filmpjes van. Het is leuk om te kijken hoe ze bewegen, hoe ze vrijlopen. Maar hoe technisch zij zijn, dat kun je niet zomaar overnemen.”