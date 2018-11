’Hopelijk doet Spanje het een beetje rustig aan’

Davor Suker, legende van de Kroaten, kijkt uit naar de clash tussen de vice-wereldkampioen van 2018 en de wereldkampioen van 2010. „Ik heb vreselijk veel respect voor Spanje. Het is mijn tweede huis. Ik ben blij dat Rusland op het WK voorkwam dat we ze tegenkwamen (in de kwartfinales, red.)”, vertelt de voormalig topspits aan Marca.

Bang voor een nieuwe vernedering van zijn landgenoten is de topscorer van het WK 1998. niet. „Ik weet dat er geen herhaling van Elche komt”, vertelt Suker, maar vervolgens toch wat onzeker. „Ik hoop dat Spanje het een beetje rustig aan doet. De vorige keer haalde Spanje een hoog niveau en zaten wij er nog een beetje doorheen na het WK. We willen ons nu plaatsen voor het EK.”

Kroatië gaat los na de zege op de Denen. Ⓒ Reuters

Suker is ongelooflijk trots op de prestaties van zijn land tijdens de afgelopen mondiale voetbalstrijd in Rusland. „Als ik terugdenk aan het WK denk ik vooral aan die wedstrijd tegen Denemarken. „Het was als een atoombom die insloeg. We kwamen snel op achterstand, misten vervolgens nog een penalty. Alles dat op een WK niet mag misgaan, ging toch mis. Maar we overleefden het (Kroatië zegevierde na strafschoppen, red.). Ik wist dat er iets groots ging gebeuren. Voor het duel met Engeland (halve eindstrijd) geloofde ik in de zege, omdat we een team vormden”, zei Suker.

De finale van het WK ging uiteindelijk kansloos verloren voor de Kroaten. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic beet in het stof tegen Frankrijk: 4-2 verlies.

President Kolinda Grabar-Kitarovic en Davor Suker tijdens het WK. Ⓒ AFP