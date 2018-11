’Naaktfoto’s voor topvoetballer vlak na operatie’

De 24-jarige verdediger van Manchester City werd woensdag geopereerd aan zijn linkerknie. Vlak nadat hij ontwaakte uit zijn narcose zette Mendy alweer een bericht op het Instagram. Te zien is dat hij breed lachend op zijn mobiele telefoon kijkt. „Als je naaktfoto’s ontvangt, vlak nadat je bent wakker geworden”, staat erbij te lezen. Het bericht werd al bijna 250.000 keer leuk gevonden.

De verwachting is dat de blessuregevoelige verdediger in 2018 niet meer in actie komt. Mendy zou normaal gesproken komende vrijdag ook in De Kuip meedoen tijdens Nederland - Frankrijk, maar ook dat treffen moet hij dus missen.

Afgelopen weekeinde deed Mendy nog wel mee tijdens de gewonnen derby tegen Manchester United: 3-1. Vervolgens kwam aan het licht dat de Franse wereldkampioen een probleem had met zijn meniscus.