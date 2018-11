Coman durft te reppen over verjonging bij Bayern

Daar waar de club uit Zuid-Duitsland in andere jaren fluitend kampioen werd, is de achterstand op koploper Borussia Dortmund nu zeven punten. Volgens Coman kan een verjongingskuur geen kwaad bij de grootmacht uit München.

„We hebben een heel goed team, maar het klopt dat we wat op leeftijd zijn gekomen. Op het juiste moment moet je over nieuwe spelers nadenken”, vindt de vleugelaanvaller.

Franck Ribery (35) en Arjen Robben (34) zijn de oudste spelers uit de selectie van trainer Niko Kovac. Het contract van het tweetal loopt na het huidige seizoen af. Rafinha is 33 jaar oud, terwijl Manuel Neuer een jaar jonger is. Ook Mats Hummels, Jerome Boateng en Javi Martinez bereiken in 2018 nog de leeftijd van dertig jaar.

Bayern heeft de oudste selectie van de Bundesliga (27,4 jaar gemiddeld), maar komt voorlopig niet verder dan de vijfde plek in de competitie. In de Champions League doet Der Rekordmeister het wel prima. In de groep met Ajax is het elftal van Kovac al bijna zeker van een plek in de achtste finales.