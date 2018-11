IJzersterke start Luiten in Dubai

Hij noteerde in zijn eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates 69 slagen, drie onder par, en deelt daarmee de tiende plaats. Hij maakte vier birdies, tegen één bogey.

Luiten stroomde het toernooi in als de nummer 57. Hij was dit jaar bijna vijf maanden uitgeschakeld door een polsblessure, maar had door zijn toernooizege in februari in Oman genoeg punten verzameld voor deelname aan de finale van de Europese Tour. De Rotterdammer zette in 2013 zijn beste prestatie neer, toen hij op de vierde plaats eindigde.

Molinari

Francesco Molinari voert de Europese ranglijst aan en heeft ook grote kans op de eindzege in het klassement. Hij opende met een sterke 68 slagen (-4). Zijn gevaarlijkste concurrent, de Engelsman Tommy Fleetwood, bivakkeert samen met Luiten op de tiende plaats. Fleetwood was vorig jaar eindwinnaar van de Europese Tour, de zogeheten Race to Dubai. De Engelsman Jordan Smith en de Spanjaard Adrian Otaegui voeren de stand aan na de eerste ronde met 66 slagen (-6).

In Dubai is veel geld te verdienen. Het prijzengeld in het slottoernooi bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De top-10 van het eindklassement mag nog eens een bonus van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) verdelen.