’Ik zie Riechedly Bazoer als een serieuze kandidaat voor Oranje’

Riechedly Bazoer in duel met zijn oud-ploeggenoot Bryan Linssen Ⓒ ANP/HH

Marcel Peeper ziet Riechedly Bazoer volledig opbloeien bij Vitesse. De 24-jarige voetballer, die in het hart van de defensie het beste tot zijn recht lijkt te komen, maakte in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-0 zege) een bijzonder sterke indruk op de rapporteur. „Samen met Oussama Tannane is hij bij Vitesse de speler die alles bepaalt. Als hij deze lijn weet door te trekken, denk ik dat hij weer in beeld gaat komen bij bondscoach Frank de Boer.”