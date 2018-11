Fenerbahçe wil door met Erwin Koeman

Technisch directeur Damien Comolli laat tegenover Fenerbahçe TV weten dat er duidelijke gesprekken zijn gevoerd en dat hij en de club het erover eens zijn dat Koeman op dit moment de juiste man is voor Fenerbahçe. Commoli laat weten: „Erwin Koeman weet hoe wij erover denken. We staan achter hem. We denken dat hij de juiste persoon voor de toekomst is.”

Koeman nam het stokje een paar weken geleden over van Phillip Cocu, die wegens de matige resultaten werd ontslagen. Koeman fungeerde in de eerste maanden van het seizoen als assistent van Cocu. Sinds hij het aan het roer staat, heeft Fenerbahçe twee keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld.