Wijnaldum onthult spelletjeskoning Oranje

„We hebben zelf voor de huidige rust gezorgd, door ons spel en de resultaten, maar we zijn ons ervan bewust dat het ook weer zo kan omslaan. We trainen daarom hard en blijven ons best doen.”

In de periode dat het minder ging bij het Nederlands elftal, was de ambiance in het Oranje-kamp net even anders, erkende Wijnaldum. „Ik heb me altijd prettig gevoeld bij het Nederlands elftal, maar als je geen resultaten haalt, wordt de sfeer automatisch minder. Het was niet dat het tussen de spelers niet goed zat, maar het gevoel was gewoon anders.”

Het spelletje Thirty Seconds, waarbij mensen of dingen moeten worden omschreven en worden geraden, is momenteel favoriet in het hotel in Zeist. „We zijn allemaal van dezelfde generatie en houden dus ook van de zelfde dingen”, aldus Wijnaldum. „We spelen inderdaad vaak Thirty Seconds, een leuk en grappig spel. Wie de beste is? Ik zou zeggen Stefan de Vrij.”

Ronald Koeman en Georginio Wijnaldum stonden donderdag de pers te woord. Ⓒ REUTERS

Koeman

Ronald Koeman doet zelf niet mee met Thirty Seconds, maar geniet wel van de manier waarop de spelers met elkaar omgaan. „Ik ben wel van de spelletjes, maar niet de spelletjes die zij doen. Ik vind het leuk dat ze dingen samen doen. Of dat nou een spelletje is of een overleg over standaardsituaties, dat is alleen maar goed.”

De verhuizing van Huis ter Duin in Noordwijk naar het hotel in Zeist is een van de redenen van de verbeterde sfeer, denkt Koeman. „Dat heeft er zeker mee te pakken. Van tevoren wisten we natuurlijk niet hoe het zou uitpakken, maar achteraf gezien is het een geweldige stap geweest. We gaan ook samen op de fiets naar trainingen en je ziet dat de groep door dat soort dingen steeds meer naar elkaar toe groeit. De spelers hebben bovendien een app-groep en houden ook buiten de interlandperiode contact.”