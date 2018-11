Belgische darter deelt aangrijpend verhaal

„Het is een hectische tijd geweest. Mijn meisje, ze is een jaartje ouder dan ik, heeft na de operatie een periode in coma gelegen ”, aldus Van den Bergh in gesprek met RTL7.

„Ik heb me ondanks dat alles altijd proberen te focussen op mijn trainingen, zodat ik haar trots kon maken op het moment dat ze weer wakker zou worden. Twee weken geleden is ze ontwaakt en sindsdien komen alle trainingen naar boven. Ze maakt me tien keer zo sterk.”

„Ik ben daarom ook heel blij met deze negendarter en draag hem aan haar op. Ik ben blij dat ik dit soort dingen voor haar kan doen, dingen waar ze naar op kan kijken. Hopelijk geven de doktoren snel groen licht en kan ze weer een keer met me mee.”