Kramer en Roest niet op ploegachtervolging

Hij komt wel uit op de 1500 en de 5000 meter. „Als ik fit ben, rijd ik het liefst alles, maar helaas is dat niet zo. Het is spijtig, vooral omdat het in de voorbereiding zo goed ging”, aldus de Fries in gesprek met de NOS, doelend op het baanrecord op de 5000 meter in Inzell.

Kramer sloeg bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen al de 10.000 meter over vanwege de slepende rugblessure. „Het blijft zeuren en dat is vervelend, maar ik wil er geen jankverhaal van maken. Ik weet ook dat het goed kan komen en ik hoop met Kerstmis weer volledig fit te zijn.”

Hij vertelde dat de klachten zijn teruggekeerd nadat hij zich vertilde aan een koffer, niet aan zijn parsgeboren baby „Nee, die 3,5 kilo doet het hem niet. Het was een koffer. Een beetje lullig, ik ben er ook zeker niet trots op. Het is jammer. Ik sta er nu misschien bij te lachen, maar toen zeker niet. Ik heb mijn koffer nu ook zeker niet zelf getild. Helaas moet ik zó voorzichtig.”

Kramer was door de selectiecommissie van de KNSB aangewezen voor de ploegachtervolging, samen met Patrick Roest, Marcel Bosker en Chris Huizinga. Ook Roest mist de ploegachtervolging. Vanwege zijn drukke programma is er besloten om hem alleen de team pursuit in Tomakomai te laten rijden.

