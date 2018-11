’Tete moet meer gaan spelen’

„Ik vind hem de meest complete rechtsback in de selectie”, zei Koeman donderdagmiddag op de persconferentie. „Hij heeft een aantal interlands gespeeld waar ik zeer tevreden over was. Verdedigend is hij erg sterk, maar in Frankrijk kwam ook de 1-1 bij hem vandaan. Hij gaf de voorzet op Ryan Babel.”

De situatie bij Lyon baart Koeman wel zorgen. „Hij heeft, mede door zijn blessure, niet de regelmaat van wedstrijden. We hebben daarover gesproken. Hij moet meer gaan spelen, maar is dusdanig belangrijk dat ik hem iedere keer selecteer. Dat is op basis van wat ik zie op de trainingen.”

Tete krijgt in de selectie van Koeman de voorkeur boven Hans Hateboer, die alle voorgaande duels onder de bondscoach deel uitmaakte van de selectie, tegen België nog invaller was, maar nu is gepasseerd. Hateboer is basisspeler van Serie A-club Atalanta Bergamo en scoorde afgelopen weekend nog tijdens de 4-1 zege op Internazionale.