Koeman: ’Het wordt morgen moeilijker dan in Parijs’

„Frankrijk speelt erg compact, dat is een van de redenen waarom ze wereldkampioen geworden zijn”, lichtte de bondscoach donderdagmiddag op de persconferentie toe. „Wij willen de wedstrijd graag domineren, maar zij hebben een paar spelers met ontzettend veel individuele kwaliteiten. Ze hebben heel veel snelheid voorin, dus hun grootste troef is de counter. Daarom wordt het morgen waarschijnlijk moeilijker dan in Parijs.”

Koeman beaamt dat, mocht Oranje winnen van de wereldkampioen, zijn ploeg een volgende stap zet. „Dat is zeker zo als je na Duitsland ook Frankrijk verslaat. Maar dat Duitsland bij een overwinning van ons naar de B-groep degradeert, daar ben ik niet mee bezig. Wij moeten ons focussen op onze wedstrijd, want we hebben nog steeds een jong elftal. En de ontwikkeling van die jonge spelers gaat voor dit Nederlands elftal een belangrijke rol spelen.”

Dagelijks brood

Met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn er een paar blikvangers van het ’nieuwe’ Oranje die hun dagelijks brood nog in de Eredivisie verdienen. „Gelukkig spelen zij wel Champions League, maar Oranje blijft een jong elftal”, vindt Koeman. Een jong team heeft meer ervaring nodig, maar de balans in het team is goed. De volgende stap is wanneer we ons weten te plaatsen voor het EK.”