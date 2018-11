Toussaint pakt Nederlands record op 50 meter rugslag

Ze bleef hiermee onder het oude nationale record, dat sinds september met 26,10 in handen was van Ranomi Kromowidjojo. Toussaint bleef in de finale de Australische Emily Seebohm (26,13) en Kromowidjojo (26,25) voor.

Vrije slag

Kromowidjojo zwom na haar race op de rugslag de finale van de 50 meter vrije slag. Ze moest hierop met een tijd van 23,46 haar Zweedse rivale Sarah Sjöström voor zich dulden, die won in 23,21. Femke Heemskerk eindigde als vierde in 23,69.

Vorige week in Tokio bleef Sjöström Kromowidjojo ook voor op de 50 meter vrij, maar de Nederlandse versloeg de Zweedse in Japan wel op de 100 meter vrije slag. Heemskerk eindigde in Japan als vierde op de 400 meter vrij in 4.09,44. Arno Kamminga finishte als vijfde in de finale van de 100 meter schoolslag (57,74).