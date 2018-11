’Ricksen bijna overleden door medische blunder’

Zijn biograaf Vincent de Vries zegt tegen de Stentor dat een verpleegster Ricksen niet herkende en hem plat op zijn rug legde. „Hij heeft moeten vechten voor zijn leven.”

Bijna opgegeven

Ricksen was op 6 oktober opgenomen in een Schots ziekenhuis, omdat hij pijn op zijn borst had. „We waren in Schotland voor een meet & greet bij zijn oude club Glasgow Rangers toen hij in elkaar klapte. Fernando ging ineens hard achteruit, artsen gaven hem bijna op. Het was de eerste keer dat ik nerveus naar het ziekenhuis ging”, aldus De Vries.

Ricksen kan alleen zijn ogen nog bewegen. Daarmee bestuurt hij een spraakcomputer. De verpleegster nam die weg en legde hem plat. De Vries: „Fernando mag helemaal niet plat liggen, zijn longen worden drie keer per dag leeggepompt.” Een nachtzuster vond hem toevallig en redde hem.